Holzarbeiter hörte Hilferufe eines Verunglückten

Der 23-jähriger Rechberger war in einem Wald in St. Nikola mit Aufräumungsarbeiten von Sturmschäden beschäftigt. Als er einen Baum abstockte und weggehen wollte, rutschte der Wurzelstock ab und klemmte das rechte Bein des Mannes ein. Er konnte sich nicht selbst befreien und schrie deshalb um Hilfe.

Glücklicherweise waren andere Forstarbeiter in der Nähe beschäftigt. Einer von ihnen hörte die Schreie und kam dem Verletzten zu Hilfe. Er setzte auch die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach Amstetten gebracht.