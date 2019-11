Hollywood-Flair bei der Mühlviertler Mini Con

Eintauchen in die magische Welt des Cosplay und in bunte Phantasiewelten können diesen Samstag und Sonntag die Besucher der Mühlviertler Mini Con (MMC) in der Bruckmühle Pregarten. Wer Anime ebenso liebt wie Pokémon und bei "Star Wars" jede noch so winzige Nebenrolle ebenso gut kennt wie bei "Der Herr der Ringe", ist hier genau richtig.

Fixer Bestandteil einer jeden Convention ist der Cosplay-Contest, dessen Jury dieses Jahr mit so illustren Namen wie "Elenya Frost", "Naga Chan" und "n1kaj" hochkarätig besetzt ist. Am Sonntag gibt es einen eigenen Kinder- Cosplay-Contest, bei dem der Nachwuchs mit oder ohne elterliche Begleitung seine Cosplay-Kostüme auf der Bühne vorführen kann. Darüber hinaus gibt es ein reichhaltiges Kinderprogramm, gestaltet unter anderem vom oberösterreichischen Star-Wars-Fanclub. Neulinge können sich im Workshop "Cosplay für Beginner" mit dem Terrain Schritt für Schritt vertraut machen, für handwerklich Interessierte gibt es einen Kurs in Rüstungsbau.

Autor Thomas Baum ("In drei Tagen bist du tot", Tatort, Rosenheim-Cops) liest am Samstag um 15 Uhr aus seinem neuesten Werk und gibt Autogramme. Das Team von "Escape the Room" ist mit einer eigenen Comic-Variante vertreten. Schnellentschlossene können sich von Tattoo-Artist Philipp Bronner ein Andenken für die Ewigkeit mitnehmen.

Eldorado für Fantasy-Fans

Die Künstler "Creative Fail" und "Aguirrefirth" aus Wien sowie Nydrawings aus Wels sind ebenso mit ihren Werken vertreten. Darüber hinaus gibt es eine Tauschzone für Karten-Sets von Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh und Force of Will.

Das absolute Highlight der diesjährigen Convention ist der Besuch von Hollywood-Schauspieler Tony Dolan, der in Kassenschlagern wie "Master and Commander – Bis ans Ende der Welt" an der Seite von Russell Crowe oder "Judge Dredd" mit Sylvester Stallone mitwirkte. Dolan, der unter dem Pseudonym "The Demolition Man" auch als Bassist und Sänger von Heavy-Metal-Bands auf der Bühne steht, wird an beiden Tagen vor Ort sein, um spannende Geschichten von seinen Dreharbeiten zu erzählen. Außerdem hat er rare Original-Skripttexte und Filmrequisiten dabei, die bei der MMC, natürlich mit Original-Unterschrift, erworben werden können.

Die MMC öffnet ihre Pforten am Samstag (10 - 19 Uhr) und am Sonntag (10 - 18 Uhr). Samstagabend ab 20 Uhr gibt es Cocktails, Live-Nerd-Rock der Band "Hörst" und DJing. Eintrittskarten können ganz bequem auch online gebucht werden.

Wer auf den Social-Media-Kanälen der MMC vorbeischaut, kann bei Gewinnspielen Werke der teilnehmenden Künstler und Tattoo-Gutscheine gewinnen.

