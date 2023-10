Hohe Wertschätzung für die Priglinger Holding

ST. MARTIN / NEUFELDEN. Die Priglinger Holding ist mit den Unternehmen Biohort und Ascendor erfolgreich und zählt damit zu den Vorzeigeunternehmen unseres Bundeslands. Das wurde nun auch bei der Gala "Entrepreneur Of The Year" in der Wiener Hofburg honoriert. Hier wurden nämlich die Eigentümer Josef Priglinger und Maximilian Priglinger von einer unabhängigen Fachjury für beide Unternehmen in der Kategorie Innovation ausgezeichnet. Insgesamt gab es in dieser Kategorie drei Unternehmen aus Österreich, die einen Preis erhalten haben. "Diese Auszeichnung freut uns sehr und gebührt auch allen Mitarbeitenden, die zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben", bedanken sich Josef und Maximilian Priglinger bei ihrem Team. "Wir befinden uns aktuell wie viele Branchen in herausfordernden Zeiten, sehen die Veränderungen aber vor allem auch als Chance", so die Eigentümer.

Die von Josef Priglinger gegründete Biohort GmbH wird in zweiter Generation von Maximilian Priglinger geführt. Biohort ist mit der Produktion von Gerätehäusern und Pflanzbeeten aus Metall groß geworden ist aktuell in 24 europäischen Ländern präsent. Das Unternehmen beschäftigt 560 Personen und ist damit einer der größten Arbeitgeber im oberen Mühlviertel. Ascendor mit Sitz in Neufelden wurde im Jahr 2006 gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter für nachrüstbare Liftanlagen entwickelt. Im Jahr 2022 wurden mehr als 1.000 Liftanlagen installiert.

