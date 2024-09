Hofkirchner Unternehmer bauen Garten-Wohnzimmer mit PV-Anlage

HOFKIRCHEN/MKR. Das neue Unternehmen SunElements in Hofkirchen bringt ein Gartenhaus mit einer integrierten Photovoltaikanlage auf den Markt. Das "Garten-Wohnzimmer" mit verschiedenen Größen bis zu 24 m² kann überall im eigenen Garten errichtet werden. Dahinter steckt eine intensive Entwicklungszeit. Das Gartenhaus besteht aus Aluminium und kann mit den verschiedensten Glasarten ausgestattet werden. Mit einer integrierten Photovoltaikanlage kann außerdem der Strombedarf fast zur Gänze abgedeckt werden.

Das Produkt ist auch schon international zum Patent angemeldet ist. Die beiden Firmengründer Thomas Lanzerstorfer und Stefan Wagner bemerkten im Zuge des eigenen Hausbaues, dass es in diesem Bereich kein hochwertiges Produkt am Markt gab, das auch dem Budgetrahmen von Häuslbauern gerecht wird. Seit kurzem ist das Häuschen made in Mühlviertel in großen Baumarktketten (Bauhaus, Lagerhaus, Hagebau, Dehner etc.) gelistet. Mit einem Preis von 4000 bis 20.000 Euro schlägt das Gartenhaus, je nach Ausstattung, zu Buche. Innerhalb von wenigen Stunden kann es aufgestellt werden.

Die CE-Zertifizierung garantiert, dass das Gartenwohlfühlzimmer auch allen statischen Vorgaben gerecht wird. Außerdem verfügt die Weltneuheit über ein einzigartiges Dichtungssystem, wodurch es auch äußerst wetterfest ist. Für die Beschattung werden Innenrollos montiert. Einzelne Glasflächen können übrigens durch ein zum Patent angemeldetes Clipsystem einfach ausgewechselt werden. Die Verwendungsmöglichkeiten des Gartenwohnzimmers sind vielfältig: Nicht nur als zusätzlicher Wohnraum, auch beispielsweise als Arbeitszimmer oder Wellnessraum ist das Produkt geeignet. Aktuell sind am Firmenstandort im Bezirk Rohrbach bereits zehn Mitarbeiter beschäftigt.

Integrierte PV-Anlage

Darüber hinaus kann das Gartenhaus mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Mit einer Leistung von bis zu vier kW wird damit der Stromverbrauch eines Eigenheimes fast zur Gänze abgedeckt.

Da die Photovoltaikanlage direkt am Dach oder an der Wand installiert wird, ist diese optisch nicht sichtbar, ersetzt die Gebäudehülle und fungiert auch als ein Balkonkraftwerk.

Und weil die beiden Unternehmer von ihrem Produkt überzeugt sind, gewähren sie eine Garantiezeit von 20 Jahren.

