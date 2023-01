Hofkirchen feierte seinen ersten Hundertjährigen

Mit Julius Derndorfer feiert dieses Jubiläum zudem einer, der über Jahrzehnte das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde wesentlich mitgeprägt hat. Einerseits hat Derndorfer als Lehrer und Direktor der Volksschule mehr als tausend Schülerinnen und Schüler in Hofkirchen unterrichtet. Zudem war er in mehreren Hofkirchner Vereinen Vorstandsmitglied und Obmann des Pfarrgemeinderats. Aufgrund dieses breit gefächerten ehrenamtlichen Engagements wurde Derndorfer mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet.

Vor vier Jahren übersiedelte Derndorfer aus Altersgründen in das Haus seines Sohnes nach Scharnstein. Dort besuchten ihn zum 100. Geburtstag Bürgermeister Martin Raab, Gemeindeamtsleiter Rupert Höglinger und sein ehemaliger Geigen-Schüler Herbert Gierlinger, um zu gratulieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hofkirchen im Mühlkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.