"Hoffnungstour" nicht nur sportlich ein Erfolg

Der Neußerlinger Michael Roither engagiert sich bereits seit 2014 mit der "Charity Radausfahrt" für bedürftige Familien in der Region. Am Karsamstag fand die Hoffnungstour bereits zum sechsten Mal statt, und das mit Erfolg: Eine beachtliche Spendensumme wurde mit Unterstützung aller regionalen Sponsoren und mit den 200 Teilnehmern, die sich an diesem Tag aufs Rad schwangen, gesammelt.

Die "Charity Radausfahrt" hat mittlerweile einen großen Stellenwert in der Region. Jedes Jahr treten immer mehr Aktive für karitative Zwecke in die Pedale. Waren es zu Beginn 38 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, so konnten heuer bereits 200 engagierte Radsportler durch das Ziel gewunken werden. "Der Grundgedanke ist einfach und überzeugend zugleich: ein karitativer Schulterschluss zwischen Sportbegeisterten und der regionalen Wirtschaft, der Familien in Not hilft und allen Beteiligten gleichzeitig Freude bereitet", sagt Michael Roither, der sich über die vorläufig erreichte Spendensumme von knapp 2500 Euro freut. Diese wird allerdings in den nächsten Tagen durch die Sponsoren noch erheblich erhöht werden.

Falls sich kurzfristig noch jemand zu einer Spende entschließt, kann auf AT57 3413 5000 0732 6432 freilich jederzeit noch eingezahlt werden.