Höller jetzt auch tschechischer Meister

Mit seinem Rubble Master Ford Fiesta 4x4 musste sich der Mühlviertler in einem ein stark besetzten Starterfeld beim Rallycross in Melk lediglich dem Italiener Gianluigi Galli geschlagen geben. Der Kia-Pilot war sowohl in den Vorläufen als auch im Finale für Höller außer Reichweite. „Das WM-Auto von Galli geht unglaublich gut, da war der zweite Rang das absolute Maximum“, zeigte sich der Routinier im Ziel dennoch zufrieden. Schließlich konnte er mit den heimgefahrenen Punkten seiner ohnehin schon mehr als stattlichen Titelsammlung eine weitere Krone hinzufügen: Alois Höller darf sich nun auch Tschechischer Meister 2019 nennen.

Dabei muss dieser Titel nicht der Letzte für das heurige Jahr bleiben: In den noch ausstehenden Saisonrennen in Mariapocs (HUN) am 28. September und in Maggiora (It) am 20. Oktober können noch das internationale FIA-Zone-Championat und die nationale slowakische Meisterschaft dazu kommen.