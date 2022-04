Höller gewinnt Saisonauftakt

"Unter solchen Bedingungen bin ich noch nie gefahren, es war ein bisschen wie bei der Jännerrallye", meinte Höller nach dem Rennwochenende. Dieser Eindruck betraf vor allem das Gelände und die Landschaft rund um die Rennstrecke im Waldviertel – die Bahn selber war großteils nass.

Auf dem schwierigen Untergrund ließ der Mühlviertler in dem dünn besetzten Feld – die angekündigte Konkurrenz aus Tschechien war nicht erschienen – nichts anbrennen und siegte sicher vor dem Burgenländer Roland Rohrer (Mitsubishi). Nach dem gelungenen nationalen Start geht es in 14 Tagen für Höller in Ungarn weiter.