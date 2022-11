Höhere Schulen öffnen ihre Türen

Schülerinnen und Schüler werden ebenso wie Lehrer und Lehrerinnen als Guides durch die Schulen führen und auf die Besonderheiten der Schultypen und Fachrichtungen aufmerksam machen.

Der Tag der offenen Tür findet an BORG, HAK, HLW und HTL von 13.30 bis 17.30 Uhr statt – an der HTL zusätzlich auch am Samstag von 8:30 bis 12 Uhr. Die Polytechnische Schule Perg hält ihren Tag der offenen Tür ebenfalls am Freitag (13 bis 16.30 Uhr) ab.