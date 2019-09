Einen Großauftrag eines französischen Autokonzerns hat das Fahrzeug-Logistikunternehmen Hödlmayr an Land gezogen. Die Schwertberger übernehmen für Renault die Lager- und Distributionslogistik für rund 30.000 Fahrzeuge im Jahr in Österreich und Ungarn. Die Autos sollen größtenteils per Bahn angeliefert und dann mit Lkw zu den Kfz-Händlern gebracht werden.