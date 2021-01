Wie in den Mühlviertler Nachrichten bereits vor zwei Wochen berichtet, wird der anstehende Umbau des Bahnhofs in Freistadt zunehmend kritisch gesehen. Dieses Geld sei in eine neue Personenverkehrs-Drehscheibe in der Nähe der S10 wesentlich besser investiert, heißt es. Auch der Gemeinderat hat in einem Grundsatzbeschluss eine bessere Anbindung von Freistadt an die Schiene gefordert und hierzu eine Haltestelle bei der in Bau befindlichen Park & Ride-Anlage vorgeschlagen.

Diese Woche wurde in einer Videokonferenz mit Vertretern von Land und ÖBB erstmals konkret über diesen Vorschlag gesprochen. Der Verlauf dieser Besprechung stimme sie positiv, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Teufer: "Die Besprechung hat gezeigt, dass die ÖBB gesprächsbereit sind. Alle Parteien und die Freistädter Wirtschaft sind im Boot. Es ist höchste Zeit, dass Freistadt besser mit der Bahn erreichbar wird."

Die neue Park & Ride-Anlage bei der S10-Auffahrt Freistadt Süd wird künftig von 50 öffentlichen Buslinien angefahren und ist somit wesentlich besser an den öffentlichen Verkehr angebunden als der jetzige Bahnhof, argumentiert Teufer: "Wer von dort ins Stadtzentrum will, ist dann nicht mehr auf das Auto angewiesen." Die Nähe zur S10 und zum neuen Betriebsbaugebiet verleihe dem möglichen neuen Standort zusätzliche Attraktivität. Teufer: "Gemeinsam werden wir alles daran setzen, dass wir mit unserer Forderung erfolgreich sind."

Fraktionsobmann Rainer Widmann und Gemeinderat Hubert Reitbauer von der Bürgerliste WIFF wollen dazu in der März-Gemeinderatssitzung eine Resolution einbringen, in der Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner aufgefordert werden, die Planungen zur Erneuerung des alten Bahnhofes einzustellen. "Wenn wir wirklich generationengerecht denken, muss der neue Freistädter Bahnhof direkt neben der P & R-Anlage entstehen." (lebe)

