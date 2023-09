Hochzeitsböller explodierte und verletzte Mühlviertler Teenager

Der 14-Jährige zündete gegen 10 Uhr im Beisein seines 41-jährigen Vaters bei einem traditionellen Hochzeitsschießen einen pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie P1 (erst ab 18 Jahren erlaubt ). Zahlreiche Personen standen dabei ganz in der Nähe. Als der Teenager die Zündschnur des Böllers anzünden wollte, explodierte der Böller und verletzte ihn an seiner Hand. Das sagte der Bub bei der Einvernahme. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" ins Krankenhaus geflogen und konnte nach der ärztlichen Behandlung bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Die restlichen Kracher wurden sichergestellt. Der Vater wird nach dem Pyrotechnikgesetz und wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, so die Polizei.

