Hochwasserschutz in Mauthausen wird heute abgebaut

Der zu Beginn der vergangenen Woche aufgebaute mobile Hochwasserschutz für Mauthausen wird am Donnerstagabend wieder abgebaut. Das teilte die Bezirkshauptmannschaft Perg mit. Der Rückbau wird von den beiden Feuerwehren der Marktgemeinde Mauthausen in Abstimmung mit der Machlanddamm Betriebs GmbH durchgeführt. Die Vorarbeiten dazu beginnen um 17 Uhr und haben vorerst noch keine Auswirkungen auf den am mobilen Damm vorbei führenden Straßenverkehr. Ab 18 Uhr wird die B3 im Bereich Mauthausen für einen Zeitraum von voraussichtlich drei Stunden gesperrt. Eine beschilderte Umleitung wird eingerichtet.

Während des Abbaus ist die Zufahrt zum Einkaufszentrum Donaupark ebenso passierbar wie die Auf- und Abfahrt der Donaubrücke Mauthausen.

