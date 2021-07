Hochwasserschutz im Machland aufgebaut

Die stark steigenden Pegel der Donau haben am Sonntagvormittag die Feuerwehren im Bezirk Perg auf den Plan gerufen. Entlang des Machlanddamms zwischen Langenstein und Grein wurden Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen. In Mauthausen und Grein bauten die Einsatzkräfte den mobilen Hochwasserschutz auf, nachdem gegen halb acht Uhr die Donau die Voralarm-Stufe überschritten hatte. Laut Prognosen könnte der Alarmfall am Montag in den frühen Morgenstunden eintreten. Größere Überflutungen sind jedoch nicht zu erwarten: Derzeit wird von einem ein- bis fünfjährlichen Hochwasser ausgegangen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen