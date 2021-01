Hochwasserschutz für Landshaag: Anrainer wurden informiert

Hinsichtlich der Hochwasser-Thematik fanden bis dato zahlreiche Besprechungen zum Projekt "Hochwasserschutz Eferdinger Becken" zwischen der Marktgemeinde, dem Land OÖ, dem Ziviltechnikerbüro und den Betroffenen statt.

Maßnahmen auf acht Kilometern

Zum Schutz der betroffenen Objekte in Oberlandshaag, Unterlandshaag und Weidet sind auf einer Länge von etwa acht Kilomeern Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, wie die Errichtung von Hochwasserschutzmauern, Erdwällen, Straßenerhöhungen und Brücken, geplant. In der ersten Jännerhälfte 2021 wurden den betroffenen Hauseigentümern in 15 Bürgergesprächen die geplanten Maßnahmen vor Ort präsentiert.

Erfahrung einbringen

Seitens der betroffenen Bürger bestand die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Anregungen beim Planungsbüro einzubringen. Das Ergebnis der Gespräche mit den zirka 60 betroffenen Anrainern fließt nun in die Detailplanung ein. Nach derzeitigem Stand ist vorgesehen, das Einreichprojekt bis Ende 2021 bei der Wasserrechtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.