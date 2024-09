Hochwasser: Nach Hangrutsch nun auch B3-Umleitung gesperrt

Grein ist derzeit für LKW von Niederösterreich her nicht erreichbar.

Hangrutschungen und Vermurungen im östlichen Bezirk Perg führten auch am Dienstag zusehends zu Straßensperren. So auch bei der bisher als Umleitung für die B3 genutzte Sarmingstraße im Gemeindegebiet von St. Nikola. "Wir mussten diese Straße aufgrund einer Hangrutschung sperren", sagte Pergs Bezirkshauptmann Werner Kreisl zu Mittag. Für PKW wird an einer lokalen Umleitung gearbeitet. Für LKW gibt es aktuell keine Möglichkeit, von der Niederösterreichischen Landesgrenze nach Grein zu gelangen. Sie sollten großräumig über die Westautobahn ausweichen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner