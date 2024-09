Hochwasser: Mehr als 450 Feuerwehrleute im Bezirk Perg im Einsatz

Mehr als 450 Männer und Frauen wurden mobilisiert, um Hochwasserdämme zu errichten, Keller auszupumpen und Straßen zu sperren. Das berichtete das Bezirks-Feuerwehrkommando Perg am Samstagabend.

In Mauthausen wurde der Machlanddamm aufgebaut, in Klam, Schwertberg, Mitterkirchen, Luftenberg und Langenstein wurden mobile Hochwasserdämme errichtet. Auch unzählige Sandsäcke wurden bei kleineren Überschwemmungen zur Sicherung ausgelegt. Am Sonntag wird der Machlanddamm in Saxen und Grein weiter aufgebaut.

In Mauthausen wurde am Samstag der Hochwasserschutz aufgebaut. Bild: FOTOKERSCHI/KERSCHBAUMMAYR

