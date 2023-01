Hochsaison für Warnwesten

"Das Tragen einer Warnweste sollte daher eine Selbstverständlichkeit sein", sagt Christian Zeindlhofer, Zivilschutz-Leiter für den Bezirk Perg. Um jene Schulkinder zu belohnen, die mit Warnweste zur Schule kommen, überreichte er mit dem Zivilschutzbeauftragten Stefan Aichinger an der VS Grein Sicherheits-Malbücher. Ein Experiment veranschaulichte die Wichtigkeit der Warnwesten: In einem abgedunkelten Raum simulierte eine Taschenlampe die Scheinwerfer eines Autos. Kinder, die eine Warnweste trugen, waren dank der reflektierenden Streifen sehr gut zu erkennen.

