Hochreiter: Vom Lehrling zum Vorzeige-Lehrherrn

Lebensmitteltechniker, Fleischer, Köche, sogar Elektriker: Bei Hochreiter in Bad Leonfelden können wissbegierige Lehrlinge in vielen Sparten Karriere machen. "Wollen müssen sie nur", mahnte Wolfgang Hochreiter von der gleichnamigen Firmengruppe bei der Eröffnung des neuen Firmencampus in Bad Leonfelden ein. Denn an den Rahmenbedingungen der Lehre kann es dort künftig nicht mehr scheitern. Das Campus-Gebäude beinhaltet nicht nur eine Lehr-Fleischerei, bei der manch gestandener Fleischereibesitzer vor Neid die Farbe seines Leberkäsebräts annehmen würde; es wurden auch 17 Zimmer eingerichtet, die von Lehrlingen kostenlos in Anspruch genommen werden können – im Vier-Sterne-Standard, versteht sich. Daneben gibt es noch ein Stüberl und einen gemütlichen Speisesaal, der auch den Lehrlingen zur Verfügung steht.

Mit der Inbetriebnahme der sieben Millionen Euro teuren Ausbildungsstätte für 40 angehende Fachkräfte erreicht die Lehrlingsausbildung der Hochreiter Lebensmittelbetriebe eine neue und für Oberösterreich einzigartige Dimension. Wolfgang Hochreiter – einst selbst Fleischerlehrling – hat mit dem Bau eine langjährige Vision verwirklicht und die Unternehmensvielfalt deutlich gemacht: "Wir haben im internationalen Wettbewerb einen großen Bedarf an Fachkräften. Im neuen Campus können wir die künftigen Fach- und Führungskräfte genau nach unseren Bedürfnissen in dem neuen kleingewerblichen Umfeld von der Pike auf ausbilden", verwies er auf einen wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft seines Unternehmens. Dieses baute er in den vergangenen 30 Jahren von einer Fünf-Mann-Fleischerei zu einem 1000-Mitarbeiter-Firmenuniversum aus.

Wolfgang und Petra Hochreiter führten Landeshauptmann Thomas Stelzer durch den neuen Campus in Bad Leonfelden. Bild: Fellhofer

Experten des guten Geschmacks

Der Ausbildungsfokus im neuen Campus liegt derzeit neben dem Fleischverarbeiter vor allem auf der Lehre zum Lebensmitteltechniker, die der Firmenchef als "Experten des guten Geschmacks" bezeichnet: "Kunden und Konsumenten erwarten hohe Qualität bei Herkunft und Verarbeitung ihrer Lebensmittel. Deshalb genießen Lebensmitteltechniker einen immer höheren Stellenwert." "Lebensmitteltechniker sind gleichzeitig Technikversteher", ergänzt Peter Weidinger, Geschäftsführer der Hochreiter Lebensmittelbetriebe, der ob des Stellenwertes des Lehrberufes in der Firmengruppe seinen akademischen Titel bei der Eröffnung verschweigen ließ: "Das Wissen über Produktionsprozesse und hochmoderne Produktionsanlagen mit Hightech-Robotern in unseren industriellen Fertigungsstraßen machen Lebensmitteltechniker zu begehrten Kräften in den Bereichen Produktion, Produktentwicklung, Anlagenführung und Qualitätssicherung." Durch die hohe Exportquote von über 85 Prozent, verteilt auf 23 Länder weltweit, sei es sehr wichtig, schon in der Ausbildung den Lehrlingen die hohen Ansprüche der internationalen Kunden zu vermitteln.

Der neue Campus ermöglicht es Hochreiter, dass Lehrlinge aus ganz Österreich, aber auch aus dem Ausland aufgenommen werden können. Die sprachlichen Fähigkeiten, speziell in Deutsch und vielleicht auch ein wenig im Mühlviertler Dialekt, werden im neuen, hauseigenen Sprachzentrum zielgerichtet gefördert.

Große Anliegen sind dem Firmenchef Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrlinge und die Förderung von sozialer Kompetenz durch Unterstützung beim Beitritt zu einem örtlichen Verein wie dem Musikverein Bad Leonfelden oder der Sparte Fußball der Sportunion. Den Lehrlingen wird aber auch besonders vor Augen geführt, dass sie nach der Ausbildung in der vielfältigen Unternehmensgruppe Karriere machen können.