Hochreiter sichert den Betrieb am Sternsteinhof

BAD LEONFELDEN. Einen neuen Eigentümer und eine neue Betreiberin bekommt ab 1. Mai die Beautyfarm „Sternsteinhof“ in Bad Leonfelden: Die ebenfalls aus Bad Leonfelden stammende Hochreiter Gruppe kauft die Liegenschaft - und Magdalena Hochreiter wird in Zukunft das operative Geschäft verantworten.

Der „Sternsteinhof“ bietet seit mehr als 25 Jahren ein umfassendes Angebot für weibliche Gäste: Schönheit und Wellness stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie Gesundheits- und Auszeitangebote. Die vom bisherigen Chef Günter Riepl entwickelte und mit viel Engagement gelebte Unternehmensphilosophie wird dabei auch in Zukunft aufrecht bleiben: „Die neue Betreiberin wird als Pächterin der Liegenschaft den vielen Stammgästen und der einheimischen Bevölkerung weiterhin jenen Sternsteinhof bieten, den man schon bislang gekannt hat“, sagt Wolfgang Hochreiter, Eigentümer der Hochreiter Gruppe.

Restaurantbetrieb im Winter

Dazu zählt auch die Fortsetzung des Restaurant- und Gastronomiebetriebes in den Wintermonaten, der für die Sternsteinlifte - diese befinden sich sozusagen vor der Haustüre - von essenzieller Bedeutung ist. „Wir sind froh, dass wir unseren Gästen auch in Zukunft jene Gastro-Infrastruktur bieten können, die wir als beliebtes Nahversorger-Skigebiet brauchen“, zeigt sich Lift-Geschäftsführer Andreas Eckerstorfer mit der nun gefundenen Lösung zufrieden.

Die neue Betreiberin Magdalena Hochreiter ist die Nichte von Wolfgang Hochreiter und war bisher in der Hochreiter-Gesundheitsgruppe tätig. Mit dieser wird es auch eine umfassende Zusammenarbeit geben: Der „Sternsteinhof“ ergänzt die Angebote des Vortuna in Bad Leonfelden, des Reha-Zentrums „Am Kogl“ in St. Georgen im Attergau und der „Auszeit“ in St. Lambrecht in der Steiermark. „Wir werden den Sternsteinhof nun in unser Portfolio eingliedern und die Synergien entsprechend nutzen“, sagt Wolfgang Hochreiter dazu.

