Hochreiter schafft Unterkünfte für 73 Waisenkinder

Sie ermöglicht die kostenlose Aufnahme von 73 Waisenkindern aus der Ukraine. Die Kinder und ihre sieben Begleiter wurden aus dem Kriegsgebiet bei Tschernobyl gebracht und trafen nach einer fast einwöchigen Fahrt im Attergau ein. Dass sie in St. Georgen zumindest zwischenzeitlich eine Unterkunft finden, verdanken sie neben dem Engagement der Gemeinde, der Pfarre und ehrenamtlicher Helfer vor allem den Brüdern Wolfgang und Josef Hochreiter aus Bad Leonfelden: Diese stellen auf Initiative von Bürgermeister Ferdinand Aigner einen kompletten, bislang nicht genützten Hotelkomplex zur Verfügung. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Reha-Zentrums "Am Kogl" und gehört so wie dieses der Hochreiter Gesundheitsbetriebe GmbH. Durch die räumliche Nähe übernimmt das Gesundheitshotel dabei aktuell auch die Verpflegung der Flüchtlingskinder.