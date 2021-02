Dass einer der größten Arbeitgeber der Region auch einen hohen Bedarf an Fachkräften hat, liegt auf der Hand. In Zeiten des Mangels an solchen bildet man sie am besten selbst aus. Deshalb setzt die Hochreiter-Lebensmittelgruppe aus Bad Leonfelden einen Schwerpunkt in Sachen Berufsnachwuchs: Lehrlinge werden künftig im gerade in Bau befindlichen Campus untergebracht.