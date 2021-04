Hochland positioniert sich mit Manifest als Hoch.Genuss-Region

HOCHLAND. Mit einem besonderen Schwerpunkt lässt die Tourismusregion Mühlviertler Hochland in Sachen Kulinarik aufhorchen: Mit einem in den letzten Monaten entwickelten Qualitäts-Manifest positioniert man sich noch mehr als bisher als Hoch.Genuss-Region. Schon bislang genoss die Region rund um den Sternstein kulinarisch einen glänzenden Ruf: Mit dem Schmankerldorf Vorderweißenbach und zahlreichen erstklassigen Betrieben in den übrigen Gemeinden konnte man bei den Tages- und Hotelgästen gleichermaßen punkten. Nun geht die Tourismusregion noch einen Schritt weiter und bringt mit einem Qualitäts-Manifest einen besonderen Impuls. Bei diesem arbeiten 23 Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie in sechs Gemeinden ebenso zusammen wie 70 Lieferanten aus dem Mühlviertel.

Transparentes Versprechen

"Unser Ziel war es, ein transparentes, absolut nachvollziehbares Versprechen zu schaffen, das dem Gast die Sicherheit gibt, dass dort, wo regionale Qualität drauf steht, auch tatsächlich die Region drinnen ist", sagt Hochland-Geschäftsführer Markus Obermüller zu dem neuen Manifest. Für dieses und zur Verwendung des entsprechenden, neu geschaffenen Logos müssen Betriebe strenge Kriterien wie die Offenlegung der Lieferanten und die Bereitschaft zu externen, unabhängigen Kontrollen erfüllen.

Bestehende Initiativen werden ergänzt

Die neue Hochland-Kulinarik-Initiative fügt sich dabei in bestehende Mühlviertler-Genuss-Schwerpunkte ein. "Unser Manifest passt ideal zum Bierviertel oder zur BioRegion. Damit verfügt es über alle Voraussetzungen, zu einem weiteren Stück gelebter, authentischer Gastlichkeit zu werden", freut sich der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Tourismusregion, Andreas Eckerstorfer.

www.muehlviertlerhochland.at