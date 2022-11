Hochklassiger Laufsport im Pesenbachtal

Zum großen Lauffest wurde am Samstag die 35. Auflage des Pesenbachtal-Laufs: Insgesamt mehr als 500 Teilnehmer waren dem Ruf der Sportunion Feldkirchen zu einem der großen Klassiker der Mühlviertler Laufsportszene gefolgt.

Bereits am Vormittag machten sich in Lacken 270 Kinder und Jugendliche – die Jüngsten waren gerade einmal zwei Jahre alt - beim Wirt in Pesenbach ins sportliche Abenteuer und bewältigten je nach Altersklasse Strecken in einer Länge von 50 bis 1350 Meter.

Für den am Nachmittag gestarteten Hauptlauf wurde die Strecke gegenüber den vergangenen Jahren leicht geändert. Sie führte über eine Distanz von elf Kilometern von Lacken auf Wald- und Güterwegen durch das malerische Pesenbachtal zum Kerzenstein und wieder zurück. Die schnellste Laufzeit bei den Frauen erzielte die 22-jährige Kerstin Springer in starken 44:24 Minuten vor Andrea Springer (beide Union Rohrbach-Berg) in 48:25 Minuten und Karin Eckerstorfer (49:05; Team Melasan Sport). Auch bei den Herren setzte sich ein Läufer aus der jungen Garde durch: Der 23-jährige TriRun-Läufer Rafael Lukatsch bewältigte die Strecke in 40:10 Minuten und gewann mit acht Sekunden Vorsprung auf Christian Guttenbrunner (KU Linz). Auch bei den Herren war die mit Stefan Springer auf dem dritten Platz die Laufsport-Dynastie Springer auf dem Siegerpodest vertreten.

In der Feldkirchner Gemeindewertung hatten Simone Wögerbauer und Andreas Wolfmayr die Nase vorn. Die Feuerwehr-Wertung entschied die FF Bad Mühllacken für sich.