Die Lichtergirlanden hängen schon in der Stocksporthalle, pardon: Country Hall. Auch große Teile der aufwendig und detailreich gestalteten Kulissen sind bereits an Ort und Stelle und weisen darauf hin: Es ist wieder Country-Zeit in Münzbach. 4880 Meilen bis Nashville, 5391 Meilen bis Santa Fe – zum Glück aber nur einen Bruchteil davon müssen Country-Fans diesen Samstag zurücklegen, wenn sie zu einem der stimmungsvollsten Countryfestivals anreisen möchten, die Österreich zu bieten hat.