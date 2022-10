Hochbetrieb im Bettzeugkasten

Ebenso die Ehe von Guido und Sandra Schwarz, die hier gemeinsam ihren 25. Hochzeitstag feiern möchten. Doch mit dem Gemeinsamen haben es beide nicht so: Im Nebenzimmer hat sich Guidos Geliebte einquartiert, und auch Sandra kann es kaum erwarten, ihre Affäre mit Guidos bestem Freund Horst zu vertiefen. Als dann noch Handwerker Hamzah und Horsts Ehefrau aufkreuzen, geht es im Hotel endgültig drunter und drüber. All das hat die Theatergruppe Perg im Stück "Aphrodites Zimmer" in eine kurzweilige Komödie verpackt, die vom Premierenpublikum im Perger Pfarrsaal begeistert angenommen wurde. Gespielt wird noch diese Woche von Donnerstag bis Samstag (20 Uhr). Karten: 0677 / 62 19 24 26.