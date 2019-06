Hoch hinaus mit guter Laune

Auf sportliche Höchstleistungen stellten sich die Schülerinnen und Schüler der zweiten Jahrgänge der HLW Freistadt ein. Bei den Sporttagen der Schule standen in der Steiermark neben populären Aktivitäten wie Schwimmen, Tennis oder Bogenschießen auch ein Rundgang durch Graz auf dem Programm, sodass trotz prall gefülltem Sportprogramm auch die Kultur nicht zu kurz kam.

Höhepunkt der sportlichen Woche war das Klettern - allein diese Aktivität garantierte, dass die Sporttage alles andere als langweilig wurden. Zu einigen der in luftigen Höhen durchgeführten Aktivitäten mussten sich die Jugendlichen zwar überwinden, aber sie bewiesen dabei erstaunlichen Mut und meisterten alles mit Bravour - sogar bei tiefen Temperaturen oder hartnäckigem Regen.

Begleitet wurden die Klassen dieses Jahr von den Sportprofessorinnen Heidelinde Hutterer sowie . Marlies Kinzl, die diese Sporttage perfekt organisiert hatten, unterstützt von ihren Klassenvorständen Thomas Albert und Hans-Jürgen Prall.

Wie die nebenstehende Fotogalerie verrät, zeigten die Mädchen und Burschen enorme Einsatzfreude, wobei sie zudem viel Geschick bewiesen. Wegen der tiefen Temperaturen und Niederschläge musste zwar einige Zeit in der Sporthalle verbracht werden, was aber der guten Laune der fröhlichen Schar keinen Abbruch tat. Dank ihrem sonnigem Gemüt und dem bewundernswerten Klassenzusammenhalt wurden also die Sporttage auch dieses Jahr wieder zu einem unvergesslichen Gemeinschaftserlebnis.