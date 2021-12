HLW-Schüler im Adventeinsatz als Wunscherfüller

Kinder, die von der Caritas betreut werden, bringen dabei in einem Brief an das Christkind ihren Weihnachtswunsch zu Papier. Jede der 17 Klassen der HLW und HLK hat einen solchen Wunschbrief ans Christkind eines bedürftigen Kindes übernommen und den jeweiligen Weihnachtswunsch erfüllt. Mit Eifer und Einsatz – der Lockdown hat manche vor Herausforderungen gestellt, sollte doch auch der heimische Handel unterstützt werden – haben die Schülerinnen und Schüler Geschenke besorgt, verpackt und mit einem persönlichen Brief vom Christkind versehen.

Stolz auf die Bereitschaft, den Einsatz sowie die liebevolle Ausgestaltung der Geschenke zeigen sich die Lehrerinnen und Lehrer der HLW-HLK Freistadt, allen voran Direktor Jürgen Ehling und Projektkoordinatorin Theresia Sulzer.