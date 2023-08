Hl. Maria spendet heute noch Trost am Kelten-Kultplatz

Mit der Gemeindefusion von Rohrbach und Berg am 1. Mai 2015 trat die Initiative Stadtgeschichte auch das kulturelle Erbe der historischen Gemeinde Berg an. Damit nahmen die geschichtsinteressierten Rohrbacher auch die weithin sichtbare und über der Stadt thronende Wallfahrtskirche Maria Trost unter ihre Fittiche. Am heurigen Tag des Denkmals, der österreichweit am 24. September veranstaltet wird, stellt das Team der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg die Geschichte und den kunsthistorischen Schatz der Berger Kirche in den Mittelpunkt. Vor etlichen Jahrhunderten auf den Mauern der Burg "Perg" erbaut, ist diese vielen als Wallfahrtskirche bekannt, und dennoch ist so manchem einiges verborgen, was an diesem Tag in den Blickpunkt gerückt wird.

Man vermutet, dass schon zur Zeit der Kelten an dieser Stelle ein Kultzentrum war. Die im Mittelalter auf der Bergspitze errichtete Burg wurde 1626 während des Bauernkrieges von Bauern geplündert und zerstört. Zum Dank, dass Berg 1645 von den Schweden verschont geblieben war, erfüllte Graf Theodorich von Rödern sein Gelübde und ließ in den Folgejahren vermutlich an der Stelle der Burgkapelle der verfallenen Burg eine Kirche errichten. Als Erbauungsdatum der Kirche gilt 1650. Aus einem Stich von Georg Matthäus Vischer aus dem Jahr 1667 geht hervor, dass der Berg baumlos war und die Kirche zwei Türme hatte. Sie war von einer Ummauerung und Wehrtürmen umgeben, die teilweise heute noch vorhanden sind.

Das heutige Aussehen mit einem kleinen Türmchen über dem Presbyterium bekam die Wallfahrtskirche 1765. Bei dieser großen Renovierung wurde auch ein Großteil der heutigen barocken Inneneinrichtung geschaffen. Die vorerst letzte Renovierung wurde 1997 vorgenommen.

Rundgang zu Kleindenkmälern

Neben einer Führung in der Kirche wird auch ein Rundgang am Berg geboten. Während die beliebte Tauf- und Hochzeitskirche die meisten kennen, sind im Bergerwald so manche weitere "Kunstschätze" verborgen.

Das Team der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg bietet deshalb einen Rundgang zu den Kleindenkmälern Maria-Hilf-Kapelle, Maria-Schnee-Kapelle, zum Heiligen Grab, der Pestsäule, zum "Schickanus" und zur Teufels-Kapelle. Dahinter verbirgt sich so manch interessante Geschichte, wie man am Beispiel der Maria-Hilf-Kapelle erleben kann. In der Deckenmalerei sind die damals bekannten vier Kontinente dargestellt; Australien fehlt, weil es damals noch nicht entdeckt war. Abgerundet wird die Führung durch "Orgelimpressionen" von Josef Kaineder (14 Uhr).

Im Würgegriff der Pest

Die Pestsäule aus 1670, ganz in der Nähe des Aussichtspunkts Panoramablick, ruft längst vergangene Zeiten wieder in Erinnerung. Krieg, Not und Krankheiten wie die Pest brachten über Jahrhunderte Elend und Schrecken über die Bevölkerung – auch in Rohrbach-Berg.

Mit der Wallfahrtskirche Maria Trost, mit dem Benefiziatenhaus, dem daneben stehenden Mesnerhaus, dem Heiligen Grab, dem Schickanus-Bildstock und der Maria-Schnee- und Maria-Hilf-Kapelle befinden sich derart kunsthistorisch wertvolle Denkmäler auf dem Berg, dass diese deshalb auch unter Denkmalschutz stehen.

Am Tag des Denkmals, 24. September, 14 Uhr: Führung und Orgelimpressionen. 15 Uhr: Rundgang. Freiwillige Spenden für die Wallfahrtskirche willkommen.

