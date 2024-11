Historischer Moment: Erstmals in 128 Jahren steht eine Frau an der Spitze der St. Georgener Raiffeisenbank

Im Zeichen des Abschieds von Obmann Josef Raffetseder stand die Mitinhaberversammlung der Raiffeisenbank in St. Georgen am Walde. Raffetseder steuerte 28 Jahre lang die Geschicke der Bankstelle, die mittlerweile Teil der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm ist. Für seinen Einsatz und seine Erfolge gab es viel Lob und ehrlichen Dank von Geschäftsleiter Franz Hackl und Bankstellenleiter Patrick Rosinger. Als Zeichen der Wertschätzung für seine fast drei Jahrzehnte dauernde Tätigkeit erhielt Raffetseder eine Raiffeisen-Uhr mit der Aufschrift "1996 bis 2024".

In die Raffetseders Fußstapfen tritt künftig Renate Fürst. Sie wurde einstimmig zur Obfrau der Raiffeisen-Bankstelle gewählt wurde. Fürst ist die erste Obfrau seit der Gründung einer Raiffeisenbank in St. Georgen am Walde im Jahr 1896. Im Hauptberuf kümmert sich die dreifache Mutter als Geschäftsführerin und der LEADER-Region Mühlviertler Alm um viele Projekte aus den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus.

Die Raiffeisen-Karriere von Josef Raffetseder begann 1993, als der Landwirt erstmals zum Funktionär gewählt wurde. Bereits drei Jahre später, 1996, übernahm er von Altbürgermeister Franz Hahn die Obmannschaft der Raiffeisenbank in St. Georgen am Walde. Ein Meilenstein seiner Laufbahn war das Jahr 1998, in dem Raffetseder die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft Raiffeisenbank Mühlviertler Alm mitverhandeln, mitgestalteten und erfolgreich begleiteten konnte. "Diese Gemeinschaft stärkte die Zusammenarbeit und Effizienz der Bankstellen in der Region.

Dieser Zusammenschluss trug wesentlich zur positiven Entwicklung der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm bei, die aktuell in neun Bankstellen, mit 59 Mitarbeitern und 6.000 Eigentümern in den Gemeinden verankert ist"; sagte der scheidende Ortsobmann. Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Ortsobmann kümmerte sich Raffetseder zehn Jahre lang um das Real-Treuhandbüro in der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, wo er seine Expertise in Immobilien- und Treuhandangelegenheiten einbrachte und die Kunden mit fundiertem Wissen unterstützte.

Nach der personellen Verjüngung in der Genossenschaft wird die Bankstelle St. Georgen am Walde in den kommenden Monaten auch baulich erneuert, kündigte Bankstellenleiter Patrick Rosinger an: "Im Februar wird ein fünfmonatiger Umbau gestartet. Dabei wird auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht und die Filiale wird allen geltenden Sicherheitsanforderungen gerecht."

Die aktuellen Schwerpunkte der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm skizzierte Direktor Franz Hackl. Vor allem die regionale Entwicklung werde mit Projekten wie dem Nahversorgerzentrum Dimbach, der Wohnraumschaffung in Pabneukirchen oder dem energieeffizienten Wohnen in Schönau gefördert. Mit Jahresende ist auch die Umstellung des Gremiensystems vom ehrenamtlichen auf einen hauptberuflichen Vorstand geplant. Die Vorstandsagenden der Genossenschaft werden künftig die beiden Geschäftsleiter Herbert Zeitlhofer und Franz Hackl wahrnehmen.

