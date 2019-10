War das NS-Stollensystem „Bergkristall“ in St. Georgen noch wesentlich größer als bislang bekannt? Gab es darüber hinaus in Gusen-Süd noch ein geheimes, unterirdisches Konzentrationslager? Diese Fragen, über die jüngst in einer vom ZDF ausgestrahlten Dokumentation, sowohl in Historiker-Kreisen als auch in der Bevölkerung vor Ort intensiv diskutiert wurden, versuchte am Donnerstagabend eine Expertenrunde im Aktivpark St. Georgen zu beantworten.