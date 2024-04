Hirschbachs Asylwerber packten für saubere Wiesen an

Tatkräftige Unterstützung bekam der Verschönerungsverein Hirschbach heuer bei der von ihm organisierten Aktion "Hui statt pfui" von zwölf Asylwerbern, die in Guttenbrunn leben. "Die Männer waren mit Freude und Tatendrang ehrenamtlich mit dabei", sagt der Obmann des Verschönerungsvereins, Johann Mayr.

Den Kontakt zu den Asylwerbern stellte Mayr bei einem persönlichen Besuch in der Asylunterkunft in Guttenbrunn her: "Ich war von der Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die ich dort erleben durfte, überwältigt. Ihre Freude, endlich etwas Sinnvolles machen zu dürfen, brachten sie gleich mit Kaffee und Keksen zum Ausdruck." Genauso groß sei dann auch seine Freude darüber gewesen, dass es nicht bei der Ankündigung für die Mithilfe an der Flurreinigung blieb: Die Einsatzbereitschaft am Sammeltag selbst sei beispielhaft gewesen, so Mayr. Bei der Flurreinigung, die noch dazu bei bestem Frühlingswetter stattfand, sammelten die beteiligten Asylwerber vor allem entlang der Bundesstraße im Ortsgebiet von Hirschbach und von der Kreuzung B38 bis ins Ortszentrum den Straßenrand von liegen gebliebenem Unrat.

Asylwerber dürfen Gemeinden und Vereine bei gemeinnützigen Tätigkeiten unterstützen, aber auch in privaten Haushalten mithelfen. Die Dokumentation und Beantragung dazu kann über den Dienstleistungsscheck abgewickelt werden. Nähere Informationen gibt es unter anderem bei der Volkshilfe Freistadt.

