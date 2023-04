Hiobsbotschaft für Perger Gastronomie

Im Zeichen des Abschieds steht am Wochenende der Betrieb in der Murano-Bar auf dem Perger Hauptplatz.

Die Nachricht verbreitete sich am Montagabend wie ein Lauffeuer durch Perg und die sozialen Medien: Murano-Wirt Andreas Burghofer gab die Schließung seines Lokals auf dem Perger Hauptplatz bekannt. „Schweren Herzens habe ich mich dazu entschlossen die Murano - Bar zu schließen“, so Burghofer, der das Szene-Lokal im Juni 2004 eröffnet zu einer Institution in der Gastronomie der Bezirkshauptstadt und eigentlich auch im gesamten Bezirk Perg gemacht.