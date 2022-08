In astronomischen 28,82 Sekunden knallten die Burschen der Feuerwehr Hinterschiffl eine Löschleitung auf den Rasen des St. Pöltener Stadions. Damit kürten sich die Mannen aus dem "gallischen Dorf" in der Gemeinde Julbach zum ersten Bundes-Fire-Cup-Sieger in der Geschichte des österreichischen Bewerbswesens. Nach dem Doppel-Landessieg dürfen die Schiffler nun auch den Bundessieg für sich verbuchen.