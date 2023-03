Hinein in die Tracht, hinauf auf den Berg

Das bewiesen am Samstag zahlreiche bunt gekleidete Wintersportlerinnen und Wintersportler beim ersten Trachtenskitag im Skigebiet Hochficht im Böhmerwald. Einen Tag lang prägten Dirndlkleid, Trachtenjanker und Lederhose das Bild auf den Pisten sowie in den Hütten. Bodenständige Livemusik, vergünstigte Lifttickets für alle, die sich im zünftigen Trachtenlook auf die Ski gewagt hatten, sowie zahlreiche Aktionen in den Hütten rundeten diesen Skitag der besonderen Art ab. Ob in Dirndl oder Lederhosen, ob Skifahrer oder Snowboarderin – beste Stimmung und Pistengaudi waren an diesem Aktionstag auf den Pisten des Hochfichts für zahlreiche Teilnehmer garantiert.

