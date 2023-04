Himalaya: Lawine an Emotionen

Die beiden standen auf allen Viertausendern der Alpen. Doch was sie in Nepal am 8163 Meter hohen Manaslu und beim Trekking um ihn herum erlebten, war geprägt von unvergleichlichen Höhen und Tiefen. Einblicke in diese Achterbahn der Gefühle geben sie am Freitag, 21. April, um 20 Uhr bei einem Vortrag im neuen Hotel Königswieser Hof. Karten für den Multivision-Vortrag können unter a.patri@aon.at oder im Hotel erworben werden.

