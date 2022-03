Hilfswelle für Ukraine erreicht auch Mühlviertler Maschinenbauer Engel

Beim Spritzgießmaschinenbauer Engel mit Stammsitz in Schwertberg sind binnen kürzester Zeit mehrere Hilfsaktionen für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen angelaufen. Als Soforthilfe hat Engel Austria 100.000 Euro an Ärzte ohne Grenzen, Nachbar in Not und Rotes Kreuz überwiesen. „Wir sind überwältigt und stolz, wie selbstverständlich sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbringen und auch Kunden und Partner unsere Initiativen unterstützen“, sagt Stefan Engleder, CEO der Engel-Gruppe.

Sehr viel persönliches Engagement gibt es gerade in den osteuropäischen Niederlassungen. Dort nehmen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der geflüchteten Menschen an. Im Produktionswerk im tschechischen Kaplice zum Beispiel beschäftigt Engel etwa 100 aus der Ukraine stammende Mitarbeiter. Für deren Angehörige wurden nun eigens Wohnungen zur Verfügung gestellt. „Was derzeit möglich ist, tun wir, um den Menschen zu helfen. Wir sind ein Familienunternehmen und auch eine weltweite, große Engel-Familie. Das ist im Moment besonders stark spürbar“, sagt Stefan Engleder.

Mit weltweit neun Produktionswerken und mehr als 30 Vertriebsniederlassungen – unter anderem in Kiew – ist die Engel Gruppe international präsent. Die Sorge und das Mitgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelte in diesen Tagen besonders allen Ukrainerinnen und Ukrainern. Gleichzeitig denke man bei Engel auch an jene Menschen, die ein persönliches Risiko eingehen, um sich für Frieden einzusetzen.