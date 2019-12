Hier werden die Zuseher im Dunkeln gelassen

Alle zwei Jahre rutscht die Theaterrunde Gutau mit einer Komödie ins neue Jahr – so auch heuer wieder: "Komödie im Dunkeln" heißt das diesjährige Stück, das unter der Regie von Emmerich Gratzl auf die Bühne gebracht wird.

Ein Kurzschluss bringt dabei den Künstler Brindsley Miller gehörig ins Schwitzen, denn zum einen hat sich ein berühmter Sammler angesagt, der eine Skulptur von ihm kaufen will, zum anderen soll auch der Schwiegervater in spe kommen. Und um ihn zu beeindrucken, haben er und Brindsleys Freundin wertvolle Möbel aus der Nachbarwohnung "ausgeliehen". Es kommt, wie es kommen muss: Plötzlich steht auch der Nachbar in der Wohnung von Miller – zum Glück ist es aber immer noch dunkel in der Wohnung. Als dann auch noch Brindsleys Ex zu Besuch kommt, wird es für Miller immer enger ...

Im Anschluss an das Stück wartet wie gewohnt das "Klapphorn" und gibt wieder einen kuriosen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre im Ortsleben – in gewohnter Gstanzlform.

Premiere am 31. Dezember (ausverkauft) – Kartenreservierungen sowie weitere Termine (4. bis 19. Jänner) auf theater-gutau.at. Gespielt wird im Pfarrsaal Gutau.

