Heute starten die ersten Arbeiten für den S10-Ausbau

Sodenverpflanzungen dienen dazu, hochwertige Biotope und Lebensräume geschützter Tierarten möglichst unversehrt von der zu verbauenden Fläche auf eine geeignete Zielfläche zu verpflanzen. In unmittelbarer Nähe der Trasse der künftigen Umfahrung Rainbach werden Wiesen vom streng geschützten Schmetterling Ameisenbläuling bewohnt. Wie in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgeschrieben, werden mehrere Lebensräume des Schmetterlings "umgesiedelt".

Dieser ist zur Fortpflanzung auf den Wiesenknopf bzw. Ameisen angewiesen. Gut ein Jahr vor Baustart für die S10 Nord werden unter Begleitung und Aufsicht von Experten vom Wiesenknopf bewachsene Oberflächen samt Erdreich an nahe gelegene geeignete Ersatzstandorte verlegt.

Schonender Transport

Die Soden werden nach der Entnahme zusammen mit speziell angefertigten Ausstechformen auf einen Hänger verladen und so zu den Zielflächen transportiert. Dort werden sie von der Ausstechform direkt passgenau und fugenlos in die vorbereiteten Vertiefungen gelegt. Dadurch wird auch der Großteil der lebensnotwendigen Feinwurzeln erhalten. Die Entnahmetiefe von rund 30 cm ist auch für die tiefwurzelnden Wiesenarten ausreichend tief. Abgesehen davon werden die Soden als kompakte Einheit transportiert, was im Fall der Versetzung von Wiesenbläulingshabitaten auch große Vorteile bringt. Mehr über das große Umsiedeln lesen Sie morgen.