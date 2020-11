Auch rund um den Bratwürstel-Sonntag sind die Mühlviertler Wirte für ihre Gäste da. Freilich bieten die Gastronomen mehr als "nur" Würstel an. Auf eine hervorragende Wirtshausküche müssen die Mühlviertler nämlich auch im Lockdown nicht verzichten. Um den Überblick über die vielen Angebote zu behalten, haben die OÖNachrichten die neue Plattform "Wirtshaus to go" auf nachrichten.at/gastro eingerichtet.