Heuer wieder Youngsters Cup beim Granitmarathon

Nach dem Comeback 2022 sind die Organisatoren des Granitmarathons in Kleinzell schon mitten in den Planungen für das heurige Jahr, um wieder ein spektakuläres Rennwochenende zu Pfingsten zu bieten. Das Rennen ist natürlich wieder Teil der KTM Mountainbike Challenge. Für die Nachwuchsfahrer von U7 bis U17 ist Kleinzell heuer wieder Austragungsort des "Austria Youngsters Cup". Für die älteren Klassen gibt es zusätzlich zum XC-Rennen auch einen Technik-Sprint, in dem die besten Biker mit guten Startplätzen für den nachfolgenden Kampf gegen die Uhr belohnt werden.

Alle Mountainbikefreunde sollten sich also den Raiffeisen Granitmarathon am 27. und 28. Mai eintragen. Wie gewohnt gibt es wieder eine Fülle an unterschiedlichen Renndistanzen und auch eine E-Bike-Challenge. Die Anmeldung für den Raiffeisen Granitmarathon ist bereits möglich.

Wer gleich ein Ticket löst, spart zehn Euro, denn ab 8. Mai gibt es einen kleinen Preissprung.

www.granitmarathon.at

