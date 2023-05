Herzlich gestaltete Hofübergabe bei den Perger Bezirksbäuerinnen

Selbstbewusst, offen für neue Ideen, dabei aber stets die Tradition fest im Blick behaltend: So präsentierten sich die Teilnehmerinnen der Bäuerinnen-Bezirksversammlung im Frellerhof am Mittwochabend in Mauthausen.

Im Zentrum des Abends stand die Neuwahl einer Bezirksvertretung: Nach neun Jahren an der Spitze stellte Barbara Payreder – sie ist auch Bürgermeisterin in Pabneukirchen – ihr Amt zur Verfügung. „Wir haben in dieser Zeit viel gestaltet. Es gab bereichernde Begegnungen, eine Menge zum Lachen, aber wir haben auch Dinge beim Namen genannt, die uns nicht gepasst haben, wenn ich etwa an die Bauern-Demonstration vor dem Spar-Markt in Perg denke“, blickte Payreder zurück. Glanzlichter ihrer Arbeit waren die alljährlichen Aktionen rund um den Weltmilchtag am 1. Juni sowie das große Jubiläumsfest mit Modenschau 2018 im Marktstadl Baumgartenberg. Dieses Engagement würdigte auch Landesbäuerin Johanna Haider: „Barbara Payreder war nicht nur fachlich eine Bereicherung, sondern auch menschlich: Wenn sie den Raum betreten hat, ging sprichwörtlich die Sonne auf!“

Einstimmigkeit bei Neuwahl

Diesen Teamgeist verkörpert auch die einstimmig gewählte neue Führungsspitze der Perger Bäuerinnen. Katrin Schober aus Naarn vertritt künftig als Bezirksbäuerin die Anliegen der Bäuerinnen. Ihr zur Seite stehen als Stellvertreterinnen Ulrike Achleitner aus Klam, Romana Peterseil aus Ried in der Riedmark, Anita Peterseil aus Mauthausen sowie Erika Pechböck aus St. Thomas am Blasenstein.

Im Hause Schober ist die Funktion der Bezirksbäuerin nicht unbekannt: Schwiegermutter Gertraud hatte über längere Zeit selbst dieses Amt inne. Die neue Bezirksbäuerin hat zwar landwirtschaftlichen Hintergrund in Naarn, arbeitete aber lange Zeit in der Abteilung für Warenwirtschaft eines großen Möbelhauses, ehe sie in den Schweinezucht- und Mastbetrieb ihres Gatten Franz einheiratete. „Damals war ich der festen Überzeugung, dass ich nie eine Bäuerin werde. Jetzt bin ich das mit Leib und Seele und ich bin froh, dass es so gekommen ist.“

Leo Diwold tritt Ruhestand an

Abschiednehmen hieß es am Bäuerinnen-Bezirkstag aber nicht nur für Barbara Payreder: Auch Leopold Diwold aus Ried in der Riedmark hatte am Mittwoch nach 42 Jahren Tätigkeit im Bauernbund seinen letzten Arbeitstag als Regionalsekretär und wurde mit viel Herzlichkeit in den neuen Lebensabschnitt verabschiedet.

