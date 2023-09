Herrenteam ist reif für die zweite Bundesliga

Volleyball auf Bundesliga-Niveau gibt es heuer im Bezirk Perg gleich in doppelter Ausführung: Zusätzlich zum Frauenteam der Mühlviertel Volleys ist heuer auch endlich wieder einmal eine Herrenmannschaft aus dem Mühlviertel in Österreichs zweithöchster Spielklasse vertreten. Nachdem sich Supervolley Oberösterreich aus dem Ligabetrieb zurückgezogen hat, tat sich für die Mühlviertel Volleys die Möglichkeit auf, den frei gewordenen Ligaplatz zu übernehmen. Ihre ersten Ballwechsel in der zweiten Bundesliga werden die Mühlviertler am Samstag bei St. Pölten spielen. Am Sonntag geht es dann weiter nach Wien zum Cupspiel gegen Union VV Döbling.

Während es für die Herren zunächst einmal darum gehen wird, Erfahrung zu sammeln, starten die Damen des Trainerteams Lydia Trauner/Wolfgang Stockreiter als amtierende Zweitliga-Meister und damit als Gejagte in die neue Saison. Anders als in den vergangenen Jahren bleibt der Stammkader bis auf wenige Ausnahmen unverändert. Mittelblockerin Eszter Rohodi beendete ihre Volleyballkarriere. Neu im Team sind die Nachwuchsspielerinnen Lisa Aichinger als zweite Zuspielerin, Helene Brunner als Außenangreiferin, Marlene Gaßner als Mittelblockerin sowie Mittelblockerin Selina Pilz aus dem Landesliga-Team. Beim Sommertraining kam erstmals die vom Verein gekaufte Service-Ballmaschine zum Einsatz.

Das erste Spiel wird am Samstag (15.30 Uhr) gegen Innsbruck in der Donauwell-Arena Perg angepfiffen. "Wir sind mit der Vorbereitungszeit zufrieden. Vor allem die Ergebnisse der Testmatches stimmen mich positiv", hofft Sportchef Josef Trauner auf einen Punktegewinn zum Saisonauftakt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.