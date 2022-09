SCHLÄGL. Sterbebegleitung und die Hilfe zum selbstbestimmten Scheiden aus dieser Welt waren Themen des Dialog-Abends im Stift Schlägl. Mit Beginn dieses Jahres ist das Sterbeverfügungsgesetz in Kraft getreten. Damit ist unter klar vorgegebenen Bedingungen assistierter Suizid erlaubt. Viele Fragen wurden im Gesetz geklärt, viele Fragen bleiben aber offen – vor allem moralischer Natur. Einige davon versuchten der Moraltheologe der Katholischen Privatuniversität Linz, Michael Rosenberger, und der emeritierte Abteilungsvorstand der Palliativmedizin bei den Barmherzigen Schwestern, Johann Zoidl, zu klären.

Der Arzt hat viele Male erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Leben eines Patienten zu Ende geht. „Um das akzeptieren zu können, braucht es einen Paradigmenwechsel im Denken des Arztes“, sagt er. Man dürfe den Tod nicht als Niederlage betrachten. Er erzählte von einer Frau, der er sagen hätte müssen, dass sie sterben wird. „Sie hat mir das erspart und von sich aus gesagt, ,Herr Doktor, ich möchte bei Ihnen sterben‘“, erzählte er. Doch worin liegt dann der Erfolg eines Arztes, wenn Patienten sterben? „Es geht um Vertrauen und um das Begleiten des Menschen. Wenn nichts mehr hilft, muss man in eine andere Ebene eintauchen“, verriet der erfahrene Palliativmediziner. Man müsse als Arzt aber auch lernen, ein Nein des Patienten zu akzeptieren. Zoidl sprach davon, dass der medizinische Fortschritt mitunter einen „Stress der Möglichkeiten“ auslösen kann. Dass der assistierte Suizid möglich ist, sei wichtig, allerdings beileibe nicht für jeden Patienten nötig. Denn die Palliativmedizin kennt viele Möglichkeiten, um den Abschied erträglicher zu machen. „Manchmal gehen einem aber dann doch die Argumente aus, warum es sich in unerträglichen Situationen noch lohnt, zu leben“, gesteht er. Palliativmedizin dürfe dann Symptome lindern und Schmerzmittel auch in hohen Dosierungen verabreichen. Ein Wunsch, den viele äußern: „Gebt’s mir was, damit ich einschlafen kann und nicht mehr munter werde“, hört man in der Palliativmedizin oft. Aber auch Menschen, die einfach sagen: „Herr Doktor, mir wäre das Sterben schon recht.“

Selbstbestimmtes Ende

Genau für jene Menschen sei eben das Sterbeverfügungsgesetz geschaffen worden. Dieses ermöglicht Patienten, die an einer todbringenden Krankheit leiden, unter bestimmten Voraussetzungen ihr Leben nach einem freien und selbstbestimmten Entschluss zu beenden. Mit diesem Thema tut man sich innerhalb der Kirche naturgemäß nicht ganz so leicht. Deshalb ist auch der Moraltheologe Michael Rosenberger froh, „dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern eher strenge Regelungen aufgestellt hat“. Er sieht es durchaus als gerechtfertigt, dass sich der Staat stark in diese letzte Entscheidung einmischt: „Sterben ist keine Privatsache. Es geht immer auch um die Menschen im Umfeld. Das wird oft unterschätzt.“ Dass es in absoluten Ausnahmefällen durchaus sinnvoll ist, einem Menschen den freiwilligen Abschied zu ermöglichen, räumt Rosenberger zwar ein, Verhältnisse, wie in der Schweiz, wolle er aber auf keinen Fall: „Innerhalb der letzten 20 Jahre sind die Zahlen von knapp 200 Menschen im Jahr 2002 auf 1250 im Jahr 2020 angestiegen, da gibt es einen gewissen Nachahmungseffekt.“ Er glaubt auch, dass hinter dem Wunsch eines assistierten Suizids oft eine tiefere Botschaft steckt, die es zu ergründen gelte. Wenn der Wunsch nur deswegen besteht, weil der Patient seinem Umfeld nicht zur Last fallen will, könne man versuchen, das Problem anders zu lösen. Ins Lavieren geriet der Moraltheologe schließlich, als es um das Spenden der Krankensalbung ging. „Man muss sich das ganz genau anschauen. Wir dürfen damit nicht den Eindruck erwecken, dass wir einen assistierten Suizid gut finden.“

„Es darf auch gelacht werden“

Dass es auf einer Palliativstation mitunter auch fröhlich zugehen kann, wusste Gastgeber Abt Lukas Dikany zu berichten. „Ich erinnere mich an eine Wirtin, die nach einem Schluck Bier mit ihrer Familie ein letztes Prosit der Gemütlichkeit angestimmt hat“, erzählte er aus eigener Erfahrung. Dies zeige, dass der letzte Weg eines Menschen ganz unterschiedliche Facetten zum Vorschein bringen kann.

Einig waren sich alle Diskutanten beim Dialog in der Stiftsbibliothek, dass es sinnvoll ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – auch wenn man sich den eigenen Tod letztlich doch nicht vorstellen kann. (fell)

Lukas Dikany, Abt des Stiftes Schlägl, lud zum Dialog über Sterbebegleitung