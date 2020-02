Hermanns Kräuterseitlinge wachsen nun auf heimischem Nährboden

Die Herstellung der Mühlviertler Fleisch-Alternative "Hermann" in Ulrichsberg wird noch regionaler und damit nachhaltiger: Ab sofort wird die Herstellung des Substrates in den eigenen Betrieb verlegt, die Pilzprofis züchten ihre Basis für die Produkte nun komplett selbstständig. Damit reduziert man auch den CO2-Verbrauch.

Thomas und Hermann Neuburger arbeiten in ihrem Unternehmen bereits seit 2016 CO2-neutral. Nun wurde die Herstellung des Grundbodens für die Zucht der Kräuterseitlinge ebenfalls ins eigene Haus geholt. Bislang bezog man die Basis aus der Schweiz. "Mit der Umstellung auf unser eigenes Substrat liegt der Transportweg bei null. Gleichzeitig können wir durch die eigene Herstellung besser vorausplanen und sind von Lieferanten ein Stück unabhängiger geworden", sagt Hermann Neuburger.

Bereits die Rohstoffe für die Herstellung des Substrates werden möglichst regional bezogen, um die Transportwege gering zu halten. Sind die Rohstoffe (Holz, Getreide und Stroh) erstmal gemischt, werden die Myzel-Packungen vier Wochen lang bei 22 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit gelagert. Durch das Mikroklima in den Packungen durchwächst das Myzel den gesamten Nährboden und kann anschließend auf die Erntephase umgestellt werden, in der die Pilze sprießen. In den darauffolgenden zwei Wochen wird die Herbstzeit simuliert, bereits ab Tag fünf können die ersten Kräuterseitlinge per Hand geerntet werden. "Wir arbeiten bei unserer Pilzzucht nach dem Vertical Farming Prinzip, das ist einerseits sehr platzsparend und andererseits sehr energieeffizient. So halten wir unseren CO2 -Verbrauch im Minimalbereich", sagt Thomas Neuburger, der in den letzten Jahren zum Pilzprofi geworden ist.

50-fache Hektar-Effizienz

Bei der Herstellung der Hermann-Produkte wird gegenüber herkömmlicher Landwirtschaft eine 50-fache Hektar-Effizienz erzielt. Das Unternehmen agiert nach eigenen Angaben somit auch deutlich ökologischer als die Fleischerzeugung. Für die Grundlage, die Kräuterseitlinge, werden in Ulrichsberg ab sofort pro Tag bis zu zehn Tonnen Substrat hergestellt, daraus ergeben sich ganze 10.000 Substratpackungen, aus denen anschließend die Pilze sprießen.

Ausbau vor Fertigstellung

Auch der Ausbau der 36 Pilzzuchthallen geht der Fertigstellung entgegen, der Probebetrieb ist bereits angelaufen. In der Zwischenzeit wird mit Hochdruck an der Einführung zweier neuer Produkte gearbeitet, auch weitere Listungen in Österreich und im deutschen Baden-Württemberg wurden bestätigt. Thomas und Hermann Neuburger befinden sich dazu aktuell in konkreten Gesprächen mit den Handelspartnern, der Verkaufsstart ist im Frühjahr geplant.