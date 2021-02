"Hermann" produziert jetzt auch eigenen Strom

"Wer nachhaltig agiert, setzt auf erneuerbare Energie", dachten sich Hermann und Thomas Neuburger. Bei der Planung des Ausbaus am Standort in Ulrichsberg wurde auch eine Photovoltaikanlage errichtet.

Seit kurzem absorbieren bei "Hermann" in Ulrichsberg 1014 Photovoltaik-Module die ersten Sonnenstrahlen des Jahres. "Als Lebensmittelproduzent haben wir natürlich einen hohen Stromverbrauch, das ist nicht zu leugnen. Wir fragen uns aber laufend, was wir verbessern können, um noch nachhaltiger und autarker zu agieren. Mit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage, die eine Leistung von 314 Kilowattstunden erzielt, kommen wir unseren Ansprüchen wieder einen Schritt näher", freut sich Thomas Neuburger. Künftig werden mit der Anlage circa 193 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart.

Seitdem die Aufzucht der Kräuterseitlinge in den eigenen Händen des Unternehmens liegt, ist der Energieverbrauch gestiegen. Die Pilze wachsen am besten bei herbstlichen Temperaturen um die 15 Grad, eine dauerhafte Kühlung ist somit notwendig. Mit der Einspeisung der Sonnenenergie und der Nutzung der Free-Cooling-Technologie wird der Eigenverbrauch an Wochenenden nun vollständig gedeckt. An den Werktagen bezieht man weiterhin noch Nahwärme, die direkt aus der Umgebung kommt.