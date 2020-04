Hermann gibt es nun auch in weniger Plastik

Deshalb wurde im Werk in Ulrichsberg lange getüftelt. Nun sind sämtliche Hermann-Produkte ab sofort in einer recyclingfähigen Verpackung am Markt.

Bei der neuen, nachhaltigen Verpackung wurde der Kunststoff-Anteil um ganze 80 Prozent reduziert. "Unsere Konsumenten sind von unseren Produkten überzeugt, haben uns in den letzten Jahren aber auch spüren lassen, dass wir unsere ursprüngliche Verpackung unserer Produkte so nicht beibehalten können", sagt Thomas Neuburger. Die Herausforderungen, aber auch die Motivation war groß: Eine Verpackung zu finden, welche das auf dem Kräuterseitling basierende Produkt perfekt schützt, dem Design-Anspruch der Marke gerecht wird und recyclingfähig ist. Das Ziel wurde erreicht, denn ab sofort werden die Hermann-Produkte in einer recyclingfähigen Polyolefin-Folie und einem Umkarton aus nachhaltiger Forstwirtschaft verpackt. Für die Kombinationsverpackung wurde dem Unternehmen ein Zertifikat ausgestellt, welches die Recyclingfähigkeit bescheinigt.