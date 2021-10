Herbst im Keltendorf

Am morgigen Feiertag stehen Workshops zur Textilkunde (Brettchenweben, Färben, Spinnen), geleitet von der Expertin für archäologische Textilfunde, Helga Rösel-Mautendorfer, auf dem Programm. Sportlich wird es am Donnerstag: Bei einem Stationenbetrieb kann man sich im Weidenkränze-Werfen, Bogenschießen und Feuermachen sowie im Speerwurf üben. In die Winterpause verabschiedet sich das Freilichtmuseum dann am Sonntag, 31. Oktober, mit Gratis-Führungen um 10:30 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr.