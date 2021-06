Helmut Hattmannsdorfer zum Bürgermeister gewählt

Der neue Bürgermeister von Gallneukirchen heißt Helmut Hattmannsdorfer. Die Wahl des bisherigen VP-Vizebürgermeisters erfolgte in der gestrigen Gemeinderatssitzung. Neue Vizebürgermeisterin ist Nadja Kletzmair. Zudem gibt es mit Alois Scheiblhofer auch einen neuen Stadtrat.

Gisela Gabauer erklärte in der Sondersitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend offiziell ihren Rücktritt als Bürgermeisterin. „Es war mir eine Freude und eine Ehre, zwölf Jahre lang für Gallneukirchen in dieser Funktion arbeiten zu dürfen“, so Gabauer, die sich bei vielen Wegbegleitern für die gemeinsame Arbeit bedankte. Anschließend wählte der Gemeinderat Helmut Hattmannsdorfer zum Stadtoberhaupt. Der neue Bürgermeister bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ebenso dankte er seiner Vorgängerin für die langjährige Arbeit und kündigte an, viele begonnene Projekte voranzutreiben. „Gemeinsam mit meinem Team werde ich mit vollem Einsatz für ein lebenswertes Gallneukirchen arbeiten. Meine Devise lautet dabei: Genau zuhören, vernünftig entscheiden und entschlossen umsetzen!“, ist der 51-Jährige schon voller Tatendrang. Dazu will Hattmannsdorfer er in den kommenden Wochen zahlreiche persönliche Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern von Gallneukirchen über die Zukunft der Stadt führen.