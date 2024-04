Helfer mussten bei Einsatzübung ganz hoch hinaus

Einsatzort: Machlandstraße 15. Wenn auf dem Pager der Mauthausener Feuerwehrleute diese Meldung auftaucht, dann steht schon eines fest: Da sind Kondition und Übersicht gefordert. Denn an dieser Adresse steht das mit zehn Stockwerken höchste Wohnhaus des Unteren Mühlviertels.

Genau hierhin wurden dieser Tage die Feuerwehren Haid und Mauthausen alarmiert, um nicht nur eine Brandbekämpfung, sondern auch die Rettung von mehreren eingeschlossenen Personen zu trainieren. "Der Brand ist im fünften Stock ausgebrochen. Das Stiegenhaus ist stark verraucht. Ein Großteil der Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, aber es gibt zwei Personen, die auf dem Balkon im siebenten Stock um Hilfe rufen, dazu mindestens eine eingeschlossene Person im defekten Lift", schilderte Einsatzleiter Thomas Katzlinger, Kommandant der Feuerwehr Haid bei Mauthausen, unmittelbar nach Eintreffen der etwa 40 Feruerwehrleute das Übungsszenario.

Gefordert waren in den kommenden Minuten vor allem die Atemschutz-Trupps der beiden Mauthausener Feuerwehren: Sie mussten Hochleistungslüfter und Schläuche über das Stiegenhaus nach oben schleppen und zudem die Rettung der eingeschlossenen Personen meistern. "Das ist schon eine extreme körperliche Herausforderung", so Roland Krankl, Kommandant der FF Mauthausen.

Besonders genau beobachteten die Zaungäste den Einsatz der Teleskopmastbühne der FF Mauthausen. Zentimetergenau steuerten die Verantwortlichen die Bühne an das Balkongeländer im siebenten Stock, um in der Folge unter den Applaus der Zuseher eine Mutter und ihren Sohn an Bord zu holen und in Sicherheit zu bringen. Unterdessen wurden die übrigen Bewohner, die sich als Statisten an der Übung beteiligt hatten, mit Getränken versorgt und im Umgang mit Handfeuerlöschern geschult.

"Ein Haus von dieser Dimension stellt natürlich auch für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung dar. Die letzte Übung hier ist schon ein paar Jahre her, deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heuer wieder zu einer Auffrischung einladen", sagt Reinhard Jobst, Sprecher der Hausgemeinschaft. Die Übung war die erste von mehreren Veranstaltungen, die heuer anlässlich des 50jährigen Bestehen des Hauses vorgesehen sind. Das Hochhaus wurde ab dem Jahr 1972 gebaut konnte 1974 von den Bewohnern bezogen werden.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner